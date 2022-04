Vida Urbana Tocantins começa a semana com nove novos casos de Covid-19 confirmados em três cidades Estado tem atualmente 170 pacientes ativos e recebe nesta segunda mais 20 mil doses contra a Covid-19

Nesta segunda-feira, 11, o Tocantins confirmou apenas nove casos de Covid-19, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). São quatro casos em Gurupi, quatro em Palmas e um em Nova Olinda. Com o baixo registro de novos casos o Tocantins segue com 170 pacientes ativos. Na última semana, o Estado estava com 89 cidades e 189 doentes isolados. Ainda segund...