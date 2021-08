Vida Urbana Tocantins chegou a 17,63% da população com o ciclo de imunização completa neste domingo Só 23 das 139 cidades imunizaram pelo menos a metade da população com a primeira dose no Estado, que é o 23 em percentual de imunizados

Dados da vacinação contra a Covid-19 no Tocantins disponíveis no Portal Integra, mantido pelo governo do Tocantins, aponta que 44,94% dos tocantinenses já receberam a primeira dose de vacina até o domingo, 15. Em números absolutos são 714.654 doses aplicadas na primeira etapa. Somando os dados de quem tomou a segunda dose, 251.851 segunda dose,...