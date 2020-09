O Tocantins chega aos 56.223 casos confirmados e 758 óbitos por Covid-19 no acumulado ao longo de 177 dias de pandemia, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os números são os atualizados do Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 8, feriado estadual da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora da Natividade.

Conforme a SES, atualmente do total de infectados no período, o Estado tem 38.330 pacientes que estão recuperados e os outros 17.135 estão ainda ativo, ou seja, são pessoas que estão com a doença com potencial de infecção e estão em isolamento domiciliar ou hospitalar para tratamento. Nesta data ainda, são 293 internados em leitos clínicos ou Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

Novos casos

A SES ainda informa que nesta terça o Boletim contabilizou 321 novos diagnósticos positivos para Covid-19, sendo 72 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores, que tiveram seus resultados liberados na data anterior.

Mortes

Além disso, o Estado confirmou quatro novas mortes causadas por complicações devido a Covid-19. O número, somado aos óbitos anteriores registrados no período epidêmico, deixa o Estado com letalidade de 1,34% e chega a casos registrados em moradores de 99 municípios tocantinenses, sendo somente Araguaína e Palmas registram mais de 100 óbitos, sendo 170 e 109, respectivamente.

Conforme o Boletim, dos quatro novos registros um é dessa segunda-feira, 7, e outros três de dias anteriores do mês de setembro. Confira detalhes: um homem de 77 anos com ICC e hipertensão, residente de Xambioá; um homem de 64 anos de Dois Irmãos do Tocantins; um homem de 48 anos com registro de alcoolismo, morador de Miranorte; e um homem hipertenso de 67 anos, residente de Porto Nacional.