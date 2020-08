Em 145 dias de pandemia, o Tocantins acumulou 30.358 diagnósticos e 437 óbitos por Covid-19, conforme os números da Secretaria de Estado da Saúde (SES). O Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 7, traz 828 novos casos confirmados e soma aos ativos registrados nos últimos contabilizando o número de 11.312 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os demais 18.609 pacientes infectados com o vírus no período já estão recuperados. Em percentuais, o Tocantins atualmente tem 37,2% de ativos e 61,2% de curados. Sobre os municípios com registro, o Estado já contabilizou casos em todas as cidades e em 84 já tem registros de mortes, ou seja, 60% das localidades.

Mortes

O Estado ainda, nesta sexta confirmou mais oito mortes ocorridas devido às complicações da doença. Sendo os casos de um homem hipertenso e cardíaco de 55 anos, residente de Araguaína; um homem de 30 anos com obesidade de Chapada da Areia; um homem hipertenso de 65 anos morador de Palmas; um homem de 78 anos de Gurupi.

Além de homem de 73 anos diabético, residente de Luzinópolis; um homem de 59 anos com hidrocefalia crônica, residente de Taguatinga; um homem de 36 anos morador de Pedro Afonso; e duas mulheres, uma de 60 anos, hipertensa e diabética residente de Miracema do Tocantins; e outra diabética de 65 anos, residente de Figueirópolis.

Novos casos

Conforme o Boletim desta sexta, o Tocantins contabilizou 828 novos casos confirmados da Covid-19, entretanto esse quantitativo não pode ser considerado um aumento nas últimas 24 horas, por conter resultados de vários dias de coleta de exames.

Os novos casos são de Palmas (218), Colinas do Tocantins (148), Araguaína (82), Gurupi (49), Miranorte (38), Porto Nacional (24), Paraíso do Tocantins (19), Miracema do Tocantins (17), Augustinópolis (15), Pium (15), São Sebastião do Tocantins (15), Alvorada (13), Tocantinópolis (13), Sítio Novo do Tocantins (12), Colmeia (11), Goiatins (8), Araguatins (7), Dianópolis (7), São Miguel do Tocantins (7), Fátima (6), Aguiarnópolis (5), Babaçulândia (5), Darcinópolis (5), Formoso do Araguaia (5), Ponte Alta do Tocantins (5), Goianorte (4), Pedro Afonso (4), Santa Tereza do Tocantins (4) e Silvanópolis (4).

Além de Guaraí (3), Luzinópolis (3), Marianópolis do Tocantins (3), Muricilândia (3), Nova Olinda (3), Palmeirante (3), Pau D'arco (3), Angico (2), Aparecida do Rio Negro (2), Araguaçu (2), Barra do Ouro (2), Carrasco Bonito (2), Filadélfia (2), Lagoa da Confusão (2), Rio Dos Bois (2), Wanderlândia (2), Alianca do Tocantins (1), Ananás (1), Aragominas (1), Araguanã (1), Barrolândia (1), Bom Jesus do Tocantins (1), Cariri do Tocantins (1), Chapada de Areia (1), Conceição do Tocantins (1), Cristalândia (1), Dois Irmãos do Tocantins (1), Esperantina (1), Itacajá (1), Juarina (1), Nova Rosalândia (1), Novo Jardim (1), Palmeiras do Tocantins (1), Peixe (1), Piraquê (1), Sampaio (1), São Valério (1), Taguatinga (1), Tocantínia (1) e Xambioá (1).