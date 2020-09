Com 190 dias de pandemia, o Tocantins acumula 63.544 diagnósticos positivos e 867 óbitos por Covid-19. Esses números são divulgados diariamente por meio do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Ao todo, o Tocantins registra um total de 193.917 pessoas notificadas, assim 32,7% dos suspeitos confirmaram a infecção.

Atualmente, são 46.511 pacientes recuperados e 16.166 que ainda estão ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Conforme o Boletim da SES, todos os municípios do Estado registram ou já registraram casos, entretanto, o documento traz somente os dados acumulados e número de mortes, e não detalha os curados ou ativos por cidade.

As cidades com mais registros de infecção no período da pandemia são: Palmas com 15.400 infectados e 134 mortes; e Araguaína com 14.664 e 190 mortes. Já Gurupi tem 3.181 registros, Colinas do Tocantins com 2.418; Porto Nacional tem 2.379; Paraíso do Tocantins soma 2.119; e Formoso do Araguaia conta com 1.127.

Já nos registros de mortes, as cidades com mais óbitos são, depois de Araguaína e Palmas, Gurupi e Porto Nacional com 42 casos cada uma, seguida de Paraíso com 41 falecimentos. Atualmente 102 cidades tocantinenses registraram mortes.

Novos casos

No Boletim desta segunda-feira, 21, a SES contabiliza 128 novos casos confirmados para Covid-19, sendo que deste total, 37 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

Esse Boletim desta data traz somente uma morte confirmada, que tem registro neste domingo, 20, mas não traz outros casos de dias anteriores, como diariamente são divulgados.

Sobre o novo caso, a SES informou que é um homem de 35 anos com diabetes e hipertensão, residente de Miranorte.