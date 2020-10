Vida Urbana Tocantins chega a 69.969 casos confirmados e 985 mortes por Covid-19 nesta quarta Dados são do Boletim da Secretaria da Saúde

Boletim da Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que nesta quarta-feira, 7, o Tocantins registrou novos 423 casos confirmados e mais dez mortes para Covid-19. Os casos acumulados são 69.969 e 985 mortes. As mortes são: - Homem de 75 anos, de Babaçulândia, com doença cardiovascular crônica, morreu dia 24 de setembro no Hospital Regional ...