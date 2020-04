Redação Jornal do Tocantins

Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta quinta-feira, 23, apontam que o Tocantins chegou ao 43º caso 43 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e tem taxa de recuperação de pacientes da doença de 34,9%. Isso significa que dos 43 infectados, 15 já se recuperaram e não precisam mais ficar isolados. No Brasil, que alcançou a marca de 46.701 casos, a taxa de recuperação é de 54,21% (25.318 pacientes).

Palmas

Segundo a SES, a quinta-feira registrou 6 novos casos. Três confirmações são mulheres da capital, que segue como epicentro da doença com 28 confirmações e uma morte. Das pacientes diagnosticadas, a mais idosa tem 55 anos que apresentou sintomas sem ter saído da cidade. Outra de 45, também não viajou mas teve contato com caso confirmado antes dos sintomas surgirem. A terceira paciente tem 39 anos e a SES não detalhou a origem do contágio.

Araguaína

Na contagem geral dos casos, Araguaína aparece com 9 confirmações, duas nesta quinta-feira. Uma mulher de 39 anos pode ter se contagiado na forma comunitária da doença. Ela não teve contato com nenhum caso nem viajou. O outro, é um homem de 22 anos que viajou ao Pará e apresentou tosse seca.

O sexto caso confirmado é o 1º caso de Sítio Novo, um home de 34 anos.

Com um caso

Além de Sítio Novo aparecem um caso apenas aparecem Cariri, Dianópolis, Gurupi, Sítio Novo, Tocantinópolis e Paraíso, que também registra uma morte.

De acordo com a SES, 55,8% (ou 24) dos pacientes infectados não precisaram de internação e há apenas dois casos internados devido a sintomas mais agressivos da doença (um na rede pública e outro na rede privada).

Aumento da testagem

Outro dado que chama a atenção no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira é o número de testagens do Laboratório Central (Lacen): 49, uma das marcas mais altas do período. Além das seis testagens tocantinense, o laboratório detectou um caso notificado para Mato Grosso, um paciente de 25 anos da cidade de Carlinda, atendido em Pedro Afonso.