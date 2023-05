A Secretaria de Estado da Saúde (SES) liberou na sexta-feira, 12, a ampliação da vacina influenza para toda a população a partir dos seis meses de idade. A orientação é do Ministério da Saúde (MS) e chega ao Tocantins para os lotes de vacina que já estão disponíveis no estado.

A ampliação abrange todos os 139 municípios do estado a partir de segunda-feira, 15. O objetivo é expandir a cobertura vacinal antes do inverno, quando as infecções respiratórias costumam aumentar, isso porque o Tocantins imunizou até o momento 21,92% do grupo prioritário.

Segundo a Secretaria da Saúde, a ação pretende reduzir os atendimentos ambulatoriais e as internações por problemas respiratórios durante esse período em que as doenças são transmitidas com mais frequência.

O Ministério da Saúde reforça que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional, como a bivalente. Para se vacinar é preciso levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e o número do cartão do SUS.

Neste ano, o Tocantins recebeu 550 mil doses da vacina contra a Influenza, que são utilizadas para imunizar 549.933 pessoas que fazem parte dos públicos prioritários. Até o momento, apenas 47.097 pessoas foram imunizadas.