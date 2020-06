Após a requisição de 70% dos leitos da rede particular pela Secretaria Estadual de Saúde, o Estado divulgou que passará a contar com mais 56 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o tratamento dos pacientes de Covid-19. Essa ampliação é resultado das tratativas da gestão com os hospitais privados de Palmas e Araguaína e ocorreu após o chamamento para credenciamento das unidades para atender a população que necessita do Sistema Único de Saúde (SUS).

As unidades hospitalares com UTIs disponíveis para o SUS são o Palmas Medical Center com cinco leitos, Unimed com três, Hospital Oswaldo Cruz com cinco, Hospital Dom Orione com cinco leitos, além do Hospital Santa Thereza com 10 leitos, Intensicare com oito e Instituto Sinai de Araguaína com 20. Essas empresas devem enviar nesta segunda-feira, 8, a documentação necessária.

Segundo a SES, a administração estadual pagará R$ 1,6 mil de diária pela disponibilização dos leitos, mais R$ 1 mil de diária em caso de ocupação e R$ 1,5 mil por internação, sendo que esses recursos dos aluguéis são provenientes do Ministério da Saúde (MS) com complemento do tesouro estadual. As unidades receberão antecipadamente, a contar da habilitação dos leitos, o equivalente a 30 dias da disponibilização.