Vida Urbana Tocantins, Alagoas e Goiás terão isenção de ICMS para o kit intubação A isenção da cobrança do imposto vale também para o transporte desses medicamentos e para a importação direta feita pelos hospitais

O Confaz, Conselho Nacional de Política Fazendária, autorizou os estados de Alagoas, Goiás e Tocantins a retirar a cobrança do ICMS sobre a venda do chamado “kit intubação”. São remédios usados nas unidades de saúde para sedar pacientes que desenvolveram a forma grave da covid-19. A isenção da cobrança do imposto vale também para o transporte desses medicamentos e para...