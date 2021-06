Vida Urbana Tocantins ainda tem mais de 14 mil infectados pela Covid-19 com a doença ativa Nesta quarta são 82 novos casos confirmados e oito novas mortes incluídas nos dados Estaduais

O Tocantins ainda tem mais de 14 mil pacientes com a doença ativa e nesta quarta-feira, 30, registra mais 382 novos casos confirmados e oito novas mortes decorrentes da Covid-19. Esses dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) desta quarta-feira, 30. O número somado com os registros de toda a pandemia, que começou em março do ano pa...