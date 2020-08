Com 646 novos casos confirmados e sete novos óbitos por Covid-19, o Boletim Epidemiológico desta quarta-feira aponta que o Tocantins soma 28.312 diagnósticos positivos e 415 mortes em decorrência das complicações da doença. Do número total de infectados nos 143 dias de pandemia, 10.550 pacientes estão ainda ativos e 17.347 pacientes recuperados.

Esses dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) representam que atualmente ainda há 37% dos casos em isolamento domiciliar ou hospitalar e 61,2% dos doentes já estão curados. O quantitativo total dos registros de Covid-19 mostram que já são 1,800,02 casos por 100 mil habitantes e a letalidade chega aos 1,46%.

Conforme os dados dos Boletins diários da SES o número de casos no Estado vem crescendo exponencialmente. Se comparado, o quantitativo de casos desta quarta-feira com o número de um mês atrás, houve um aumento de 15,8 mil infectados no período. Sendo que a marca de 15 mil diagnósticos acumulados no Estado ocorreu em meados de julho, sendo que o primeiro caso no Tocantins, registrado em Palmas, tem data de meados de março.

Atualizações

Os 646 novos confirmados para a doença ocorreram em 68 municípios, sendo que todos os 139 já tiveram ou têm registros ativos de Covid-19, entretanto, segundo a SES esse número não é um aumento considerado das 24 horas, já que se referem aos resultados de amostras colhidas de vários dias. Além disso, devido à instabilidade do sistema oficial do Ministério da Saúde de notificação da Covid-19, os municípios estão com dificuldade de alimentar os dados em tempo oportuno para atualização dos índices estaduais.

Os novos casos são de Palmas (138), Araguaína (83), Colinas do Tocantins (55), Porto Nacional (38), Tocantínia (25), Gurupi (21), São Sebastião do Tocantins (21), Paraíso do Tocantins (18), Miracema do Tocantins (17), Formoso do Araguaia (15), São Miguel do Tocantins (14), Buriti do Tocantins (12), Guaraí (10), Augustinópolis (7), Esperantina (7), Natividade (7), Pium (7), Araguatins (6), Darcinópolis (6), Pedro Afonso (6), Peixe (6), Tocantinópolis (6), Ananás (5), Babaçulândia (5), Dianópolis (5), Goiatins (5), Nova Rosalândia (5), Pau D'arco (5), Xambioá (5), Araguaçu (4), Cachoeirinha (4), Colméia (4), Itacajá (4), Miranorte (4) e Ponte Alta do Tocantins (4).

Além de Aguiarnópolis (3), Almas (3), Carmolândia (3), Caseara (3), Taguatinga (3), Alianca do Tocantins (2), Alvorada (2), Angico (2), Bandeirantes do Tocantins (2), Cariri do Tocantins (2), Crixás do Tocantins (2), Dueré (2), Itapiratins (2), Monte do Carmo (2), Palmeirante (2), Palmeiras do Tocantins (2), Paranã (2), São Félix do Tocantins (2), Araguanã (1), Arraias (1), Barra do Ouro (1), Bernardo Sayao (1), Chapada da Natividade (1), Couto Magalhães (1), Tabocão (1), Muricilândia (1), Nova Olinda (1), Novo Jardim (1), Oliveira de Fátima (1), Pequizeiro (1), Pindorama do Tocantins (1), Praia Norte (1), Rio da Conceição (1), Rio Dos Bois (1), Santa Fé do Araguaia (1), Santa Rita do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1), Silvanópolis (1) e Talismã (1).

Das mortes, com o registro de 418 óbitos em decorrência das complicações causadas pela Covid-19 o Tocantins registra falecimentos em 80 cidades, sendo 57,5%. Dos novos casos incluídos no Boletim desta quarta-feira, somente dois não são de pacientes idosos. Confira: