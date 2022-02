Vida Urbana Tocantins ainda não atingiu 60% da população imunizada contra Covid-19 Portal Integra Saúde também informa que a Capital recebeu 57.1260 doses da vacina contra a doença e imunizou 63.29% da população

O Tocantins segue com pouco mais da metade da população imunizada. Segundo dados do portal Integra Saúde, 56,04% das pessoas no Estado tomaram as duas doses. E somente,13,86% das doses de reforço. O site da Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda destaca que até agora o Governo Estadual recebeu 2.915.865 doses de vacina, distribuiu 2.778.298 e os municípios aplica...