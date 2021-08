Vida Urbana Tocantins agora é o segundo estado com maior proporção de pessoas à espera da 1 ª dose contra covid No ranking dos estados com mais pessoas à espera da segunda dose, Tocantins melhorou nove posições e passou da 3 ª para a 12 ª posição

Novo levantamento do Ministério da Saúde (MS) com base na distribuição de doses aos estados, divulgado na quarta-feira, 11, mostra o Estado do Tocantins como o segundo estado do país com maior proporção da população acima de 18 anos ainda por receber a primeira dose de vacina. Até àquela data o estado estava com 442.486 pessoas à espera da primeira dose, u...