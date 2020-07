Com 22.106 diagnósticos de Covid-19, o Tocantins já registra 134 dias de pandemia e tem ou já teve doentes em 138 municípios, conforme os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Atualmente, são 7.902 pacientes ativos, que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar, somados já com os 342 novos casos divulgados pelo Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 27. Além disso, o Estado já registra 350 óbitos em decorrência da doença.

Conforme a SES, os demais 13.854 pacientes estão recuperados. Apesar do número maior de casos já ser de pessoas curadas, os índices da Covid-19 no Tocantins mostram que desde meados de junho o percentual de recuperados e ativos se mantém em cerca de 60% e 30%, respectivamente. Além disso, já são 31 cidades que tem mais de 100 registros da doença desde o início da pandemia, e outros quatro que se aproximam do número com mais de 90 diagnósticos positivos.

As cidades com mais casos são Araguaína com 6.709, Palmas com 4.609, sendo que segundo os dados das Saúdes Municipais, em Araguaína são cerca de 4,9 mil recuperados e na Capital são 2,7 mil curados.

Já Porto Nacional e Gurupi tem 952 e 801 infectados no período, respectivamente. Com relação aos recuperados, segundo as administrações são 485 em Porto e 346 em Gurupi.

Mortes

Nesta segunda-feira, 27, o Boletim trouxe seis novas mortes confirmadas para Covid-19, mantendo o Estado com a letalidade em 1,58% com 350 óbitos, sendo que o Tocantins já teve percentual em 2%. Das mortes, 35,7% são mulheres e 64,2% homens sendo que a maioria 262 era de pacientes com mais de 60 anos.

Confira as novas confirmações:

Mulher de 74 anos, residente de Wanderlândia, diabética, faleceu no dia 26 de julho no Hospital Santa Tereza, em Palmas. Homem de 84 anos, residente de Conceição Do Tocantins, hipertenso, faleceu no dia 25 de julho no Hospital Regional de Porto Nacional. Homem de 42 anos, residente de Araguaína, diabético, faleceu no dia 26 de julho no Hospital Regional de Araguaína. Homem de 88 anos, residente de Pau D’arco, hipertenso, faleceu no dia 26 de julho no Hospital Dom Orione.

Novos casos

Conforme a SES, são 342 registros contabilizados nesta segunda, sendo 300 por RT-PCR, 36 por testes rápidos e seis por sorologia. Ainda segundo a Secretaria informou no Boletim “este quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames, não podendo ser considerado um aumento de casos nas últimas 24 horas”.

Os novos casos são de Araguaína (113), Palmas (107), Porto Nacional (32), Gurupi (30), Tabocão (9), Xambioá (8), Colinas do Tocantins (6), Darcinópolis (6), Esperantina (5), Paraíso do Tocantins (5), Miranorte (4), Pedro Afonso (3), Campos Lindos (2), Guaraí (2), Aparecida do Rio Negro (1), Carrasco Bonito (1), Caseara (1), Couto Magalhães (1), Crixás do Tocantins (1), Formoso do Araguaia (1), Itaguatins (1), Novo Jardim (1), Peixe (1) e Pequizeiro (1).