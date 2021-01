Vida Urbana Tocantins acumula 99.623 diagnósticos positivos e 1.348 mortes para a Covid-19 Nos dois últimos dias, o Boletim Epidemiológico registrou 345 casos, sendo 145 nesta segunda e 200 neste domingo

O Tocantins acumula o número de 99.623 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 1.348 mortes no período de 316 dias de pandemia. Os números da Secretaria Estadual de Saúde (SES) são divulgados diariamente e nesta segunda-feira, 25, houve 145 novos casos confirmados da Covid-19 e no domingo, 24, foram 200 novos registros confirmados. Com os dados dos dois ú...