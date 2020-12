Vida Urbana Tocantins acumula 82.295 casos confirmados e 1.170 mortes por Covid-19 Secretaria confirma mais 333 casos e três mortes pela doença

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta quarta-feira, 2, mais 333 casos confirmados para Covid-19 e três mortes, todas de mulheres. Mulher de 77 anos, de Axixá e sem comorbidades morreu no dia 19 de julho no Hospital INCOR Santa Mônica, em Imperatriz (MA). Outra, de 33, hipertensa e moradora de São Bento morreu no dia 24 de novembro no Hospital Regional de ...