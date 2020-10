Vida Urbana Tocantins acumula 69,5 mil diagnósticos e 975 óbitos por Covid-19 Atualmente ainda são 14.602 infectados que estão ativos

Com 111 novos casos confirmados e três mortes, o Tocantins acumula 69.587 diagnósticos positivos e 975 óbitos por Covid-19. O Estado já chega aos 205 dias de pandêmica com total de 211.418 pessoas notificadas com suspeita da doença. Atualmente são Destes 54.010 pacientes estão recuperados e 14.602 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hos...