Vida Urbana Tocantins acumula 69.419 casos e 968 mortes por Covid-19 Mais duas mortes confirmadas no domingo e 25 novas confirmações, segundo Secretaria da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou neste domingo, 4, novos 25 casos confirmados para Covid-19 no Tocantins e o estado acumula 69.419 casos confirmados da doença e 968 mortes. O boletim relaciona duas mortes, ambos de Araguaína. Um homem de 63 anos, que morreu no dia 1º, na UPA daquela cidade, e outro de 84 anos, que morreu no dia 29 de setembro...