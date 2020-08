Com 982 novos casos confirmados e 11 novas mortes Covid-19, o Tocantins acumula 46.364 diagnósticos positivos da doença no período de 164 dias de pandemia. Todos os 139 municípios do Estado já registraram ou registram infectados, sendo que em 94 já houve óbitos somando o número de 621 mortes devido as complicações causadas pela Covid-19.

Atualmente são 17.566 pacientes ainda ativos, que necessitam de isolamento domiciliar ou hospitalar por estarem em tratamento e poderem passar a doença a outras pessoas. Os demais 28.177 pacientes estão recuperados. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgado diariamente, mas apesar de trazer os dados de casos acumulados e mortes por cidade não detalha quantos dos registros são ativos ou curados. Acesse aqui o Boletim completo.

Novos doentes

Nesta quarta-feira, 26, o Tocantins contabilizou 982 novos casos confirmados da Covid-19 sendo 342 por exame RT-PCR, 160 por sorologia e 480 de testes rápidos. Esses novos doentes são de 81 cidades, registrados nos últimos dias e atualizados no banco estadual nas últimas 24 horas, o destaque do número é para Palmas e Araguaína que tem mais de 200 novos infectados, cada uma.

No que se refere as mortes confirmadas para a data no Boletim, são 11 casos de moradores de sete cidade com óbitos ocorridos em agosto pela doença. O Boletim traz alguns dados e a maioria dos óbitos é de pessoas com mais de 50 anos, sendo somente um de um jovem de 36 anos, mas com comorbidades.

Esses casos são de uma mulher de 78 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes; um homem de 66 anos com hipertensão e diabetes de Marianópolis; um homem de 75 anos de Gurupi com insuficiência renal aguda e coronariopatia; e uma mulher com hipertensão de 82 anos, residente de Tupirama. Além de um homem de 54 anos, moradores de Colinas do Tocantins, com hipertensão e doença de renal crônica; um homem de 72 anos, residente de Peixe.

Também há dois homens hipertensos de 55 anos e 57 anos, ambos residentes de Miracema; e três casos de moradores de Palmas, um de 83 anos, um de 72 anos com doença renal crônica e o registro do jovem de 36 anos com insuficiência cardíaca, febre reumática.