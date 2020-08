O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) contabiliza nesta terça-feira, 4, 669 novos casos confirmados e seis novos óbitos para Covid-19, acumulando 27.664 diagnósticos positivos e 408 mortes no Tocantins.

Atualmente são 16.562 pacientes recuperados e 10.694 ainda ativos, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Ainda conforme o Boletim, dos infectados ativos atualmente são 266 que necessitam internação devido as complicações da doença.

Boletim

Conforme a SES, as seis novas mortes confirmadas no Estado são: dois residentes de Palmas, uma mulher de 63 anos hipertensa e diabética, e um homem de 46 anos; um homem hipertenso de 88 anos, morador de Peixe; um mulher de 64 anos de Bernardo Sayão; um homem de 63 anos diabético, residente de Miracema; e uma mulher hipertensa de 61 anos, residente de Formoso do Araguaia.

Já com relação aos novos casos, são 669 novos confirmados em 77 cidades, sendo que os 139 municípios tocantinenses já teve ou tem ao menos um registro de Covid-19. Outras 80 localidades contabilizam mortes devido as complicações da doença.

Os novos casos são de Palmas (146), Araguaína (110), Gurupi (69), Colinas do Tocantins (39), São Sebastião do Tocantins (25), Miracema do Tocantins (19), Paraíso do Tocantins (18), Araguatins (13), Miranorte (13), Tocantinópolis (13), Aguiarnópolis (12), Palmeiras do Tocantins (11), Pedro Afonso (11), Tupirama (10), Porto Nacional (9), Araguaçu (8), Talismã (8), Tocantínia (8), Itacajá (7), Sampaio (7), Ananás (5), Colméia (5), Dianópolis (5), Nazaré (5), Paranã (5), Pium (5), Duere (4), Sucupira (4), Goiatins (3), Itapiratins (3), Lizarda (3), Pindorama do Tocantins (3) e São Bento do Tocantins (3).

Além de Abreulândia (2), Alvorada (2), Babaçulândia (2), Chapada da Natividade (2), Crixás do Tocantins (2), Darcinópolis (2), Ipueiras (2), Itaguatins (2), Itapora do Tocantins (2), Lavandeira (2), Monte do Carmo (2), Piraquê (2), Rio Sono (2), São Félix do Tocantins (2), São Miguel do Tocantins (2) e Silvanópolis (2).

Outros casos são em: Alianca do Tocantins (1), Almas (1), Aragominas (1), Araguacema (1), Araguanã (1), Arraias (1), Barra do Ouro (1), Bernardo Sayão (1), Bom Jesus do Tocantins (1), Brejinho de Nazaré (1), Caseara (1), Divinópolis do Tocantins (1), Esperantina (1), Fátima (1), Figueirópolis (1), Filadélfia (1), Lagoa da Confusão (1), Lajeado (1), Luzinópolis (1), Muricilândia (1), Natividade (1), Nova Olinda (1), Novo Jardim (1), Peixe (1), Pequizeiro (1), Pugmil (1), Rio da Conceição (1) e Rio Dos Bois (1).

Segundo a SES, este quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames e por isso não pode ser considerado um aumento de casos nas últimas 24 horas.

Detalhamento

Confira os municípios e a quantidade de casos acumulados de infectados desde o início da pandemia há 142 dias, conforme os dados da SES: