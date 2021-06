Redação Jornal do Tocantins

Neste domingo, 27, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) contabilizou para o Tocantins mais 237 novos casos e 13 novas mortes confirmados da Covid-19. No acumulado, o Estado tem 196.509 diagnósticos positivos e 3.179 óbitos registrados ao longo da pandemia, que começou em março do ano passado.

Conforme a SES, dos registros de infectados no Tocantins, já são 178.516 pessoas recuperadas. Os demais 14.814 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, por estarem com a doença ativa. A Saúde Estadual ainda informa que são 583.113 pessoas notificadas com a suspeita de infecção pela Covid-19.

Novos registros

Dos novos registros de infectados confirmados neste domingo, 24 são das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, neste sábado, 26. Esses registros são de infectados em 22 cidades tocantinenses.

Além disso, dos 237 novos casos, 207 foram detectados por RT-PCR, 10 por sorologia e 20 por teste rápido.

Com relação aos novos óbitos decorrentes de complicações da doença, a Saúde Estadual divulgou algumas informações. Confira: