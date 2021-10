Vida Urbana Tocantins é um dos estados sem dados em relatório sobre resolução dos homicídios Relatório do Instituto Sou da Paz afirma que estado não enviou dados; SSP relata 70% dos casos com autor definido tiveram inquérito concluído e encaminhado ao Ministério Público no primeiro trimestre

O Tocantins está entre os estados que não enviaram os dados solicitados pelo Instituto Sou da Paz para realização de um levantamento inédito, divulgado nesta quarta-feira, 13. O estudo aponta que mais da metade dos homicídios no Brasil ficam sem resposta. De acordo com a pesquisa, apenas quatro estados brasileiros (Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Distrito F...