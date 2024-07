Vida Urbana Tocantins é o terceiro estado no ranking de queimadas no país O município que mais apresenta focos neste ano é Lagoa da Confusão, com 420 desde janeiro de 2024

O Tocantins registrou entre 1 de janeiro a 16 de julho de 2024, 4.461 focos de queimadas, 1.403 a mais que no mesmo período de 2023, quando foram registrados 3.058. Os dados são do Banco de Dados de Queimadas (BDQ) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No ranking, o Tocantins é o terceiro estado com mais focos de queimadas no Brasil, ficando atrás ...