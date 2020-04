Uma pesquisa apontou que o Tocantins tem o menor índice de isolamento social do Brasil durante a pandemia de Covid-19. Os dados mapeados pelo estudo mostram que no Estado o índice é de 47,5%, ou seja, a cada dez tocantinenses, cerca de cinco (4,75) cumprem o isolamento. Os dados são deste sábado, 4. Outros estados com menores índices de isolamento são Roraima (48,02%), Rondônia (48,32%) e Mato Grosso (48,46%).

Já o Goiás, que faz divisa com o Tocantins, é o estado que possui o maior índice de isolamento do País. Conforme a pesquisa, o percentual de isolamento é de 59,6%. Isto é, a cada 10 pessoas no Goiás, cerca de seis (5,96) seguem o isolamento. Os outros estados mais isolados são Distrito Federal (59,04%), Ceará (57,04%) e Rio Grande do Sul (56,73%), respectivamente.

Neste domingo, 6, diversas pessoas foram flagradas ignorando as medidas de isolamento social recomendas pela Organização Mundial de Saúdel (OMS) em Palmas. Muitas estavam em praças e parques neste fim de semana. A Polícia Militar Ambiental (BPMA) teve que conter um grupo de pessoas que estavam no Mirante do Limpão, na Serra do Lajeado, também neste domingo. Vídeos da abordagem policial circulam pelas redes sociais. A Prefeitura de Palmas também precisou conter a circulação de pessoas em pontos da cidade apagando a iluminação pública.

A pesquisa divulgada pelo Poder 360 é da Inloco – uma empresa de Recife (PE). A empresa tem promovido a doação de tecnologias para ajudar no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e elaborou um software que consegue mapear o comportamento das pessoas por meio de sinais de dispositivos de rede sem fio conectado a celulares. Por meio dele, as autoridades podem direcionar recursos de saúde, segurança e comunicação.

Os dados mapeados pela Inloco divulgados no dia 4 mostram que a média nacional de pessoas que têm cumprido o isolamento é de 53,9%. Ou seja, a cada dez brasileiros, cerca de cinco estão permanecendo em casa para evitar o contágio e/ou transmissão do coronavírus.

Segundo o fundador da Inloco, André Ferraz, informou ao Poder 360 em breve uma plataforma será disponibilizada para o público. Qualquer usuário poderá verificar o nível de isolamento das pessoas nos Estados e em sua região.

Tecnologia

Para identificar as regiões onde as pessoas têm cumprido ou não o isolamento decretado pelos governos estaduais, a tecnologia estuda o comportamento da população por meio de sinais de dispositivos de rede sem fio conectados a celulares. A precisão média é de três metros.

“É uma tecnologia nova que é mais precisa que o GPS, que se comunica com satélites e consegue calcular a posição de uma pessoa na terra baseada nessa comunicação com o satélite. Essa tecnologia se comunica com dispositivos mais próximos de uma pessoa. Então, em vez de usar satélite, a tecnologia se conecta com antenas de wi-fi e bluetooth. A tecnologia lê os sensores e consegue fazer uma impressão digital para o local”, explicou André Ferraz.

Segundo Ferraz, o índice de isolamento de um indivíduo é observado a partir do nível de vezes que ele se desconecta do dispositivo de rede. A tecnologia, depois de ter identificado o local no qual o indivíduo mora, consegue evidenciar quando ele sai de casa.

“Essa tecnologia consegue aprender, com base no local em que você mais passa tempo durante a noite, que aquele local é a sua casa. A partir disso, a gente consegue mapear o percentual de pessoas que, em uma determinada região, saíram de suas residências”, explica.

A tecnologia foi criada a partir da adaptação de um software usado em bancos privados para identificar comportamentos diferentes dos clientes que sinalizam sinal de fraude, roubo ou clonagem de contas e cartões.

Privacidade

O fundador da empresa de tecnologia de segurança afirma que os dados não interferem na privacidade das pessoas, uma vez que captam apenas a movimentação de um dispositivo. O programa não tem acesso a dados de pessoas ou ao número do telefone do indivíduo.

Segundo Ferraz, apesar de a tecnologia ter uma precisão de três metros dos sinais do dispositivo de uma pessoa, os dados compartilhados com o governo possuem o registro de um campo de 400 metros x 400 metros. Ou seja, é um campo onde vivem várias pessoas, o que não permite o mapeamento de informação sobre um único indivíduo.