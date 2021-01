Vida Urbana Tocantinenses têm até esta sexta, 15, para quitar IPVA com desconto de 10% Prazo sem desconto vai até 15 de outubro

Termina nesta sexta-feira, 15 o prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 10%. Os donos de veículos também poderão optar por pagar o imposto de forma parcelada ou em cota única, sem desconto, até o próximo mês de outubro. Neste ano, segundo o governo houve uma redução média de 3% no valor do imposto. Quem optar ...