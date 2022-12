Vida Urbana Tocantinenses são designados para compor a equipe de transição para o governo Lula Equipes técnicas têm até 11 de dezembro para concluir relatórios finais antes do envio aos futuros ministros

A portaria n° 66, de 1º de dezembro de 2022, assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição e publicada no Diário Oficial da União (DOU), traz a nomeação de cinco tocantinenses de três partidos para compor a equipe de transição do governo Lula, 2022 -2023. No Grupo Técnico de Planejamento, Orçamento e Gestão o nomeado é o ad...