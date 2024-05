Vida Urbana Tocantinenses que moram no RS descrevem impactos das enchentes: ‘parecia pós-guerra’ Maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul já deixou 149 mortos e afetou mais de 2,1 milhões de pessoas

As intensas chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul (RS) têm causado impactos significativos, afetando milhares de pessoas diretamente e indiretamente devido às enchentes. Entre os afetados estão os tocantinenses que conviveram com a tragédia de perto. O palmense Watson Silva, de 32 anos, produtor audiovisual, é um exemplo disso. Ele mora na cidade de Fre...