Vida Urbana Tocantinense que morreu na Alemanha será enterrado nesta segunda em Gurupi Corpo de Wellington de Souza Frankel, de 35 anos, encontrado morto na Alemanha em maio deste ano, chegou na madrugada deste domingo, 11

O corpo do tocantinense Wellington de Souza Frankel, de 35 anos, encontrado morto na Alemanha em maio deste ano chegou na madrugada deste domingo, 11, na cidade de Gurupi, região sul do Estado. O velório deve ocorrer no salão de uma funerária da cidade e o sepultamento está previsto para ser realizado no cemitério São José, em Gurupi, na tarde desta segunda feira,...