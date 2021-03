Vida Urbana Tocantinense que mora nos EUA conseguiu a vacina, mas se preocupa com a família que está no Brasil Natural de Ananás e com família em Palmas, Adriano Chaves, de 30 anos, recebeu a primeira dose da vacina da Moderna na última sexta-feira, 26

Na última sexta-feira, 26, o tocantinense natural de Ananás que mora há três anos nos Estados Unidos, Adriano Chaves, de 30 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em dezembro deste de 2020, quando a campanha de vacinação ainda engatinhava nos EUA, ele conversou com a reportagem do Jornal do Tocantins e contou como enfrentava a pandemia em outro país...