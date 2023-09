O tocantinense Josué Teixeira Feitosa Júnior, de 16 anos, conquistou medalha de ouro nos jogos da juventude, na categoria wattbike masculino, na manhã desta sexta-feira, 1, em Ribeirão Preto (SP). A competição, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), reúne cerca de 4 mil atletas com até 17 anos, que estudam em escolas públicas e privadas dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

De acordo com o Comitê Olímpioc, a prova de Potência Máxima desafiou os jovens atletas a realizarem um sprint de 6 segundos em cima de uma bicicleta específica. É a primeira vez que esta prova é disputada nos Jogos da Juventude. Segundo o COB, foi inspirada em um protocolo de testes da União Ciclística Internacional (UCI) que além de premiar com medalhas, coleta dados científicos dos competidores. As informações irão abastecer um importante banco de dados da modalidade, em desenvolvimento, com foco na detecção de novos talentos. Além do ciclismo, atletas de outros esportes serão avaliados com os mesmos equipamentos utilizados na prova.

Natural de Gurupi, o medalhista conta que começou a pedalar com 13 anos para competir, e que é a primeira vez que compete nos jogos da juventude. “Fiquei bastante feliz em conseguir o primeiro lugar nesta categoria, já fiquei em segundo e terceiro, mas nunca em primeiro”. Ele ficou com a medalha de ouro, ao registrar 1.555 watts (W) de potência máxima.

Josué estuda no Instituto presbiteriano Araguaia, localizado no centro de Gurupi, e comenta que o colégio sempre o incentivou a seguir com o seu sonho de se tornar atleta. “Nunca me faltou incentivo”, finaliza.

No início do ano, Josué Júnior participou do Campeonato Estadual de Ciclismo Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO), realizado na capital em abril, e também conquistou o primeiro lugar. Em agosto de 2022, conseguiu medalha de prata na categoria Juvenil Masculino na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada, realizada em Recife (PE).

Delegação tocantinense

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a delegação tocantinense é composta por 171 estudantes-atletas que irão disputar em 15 modalidade: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, triatlo, vôlei de praia e voleibol e wrestling.

Os estudantes-atletas foram escolhidos por meio da classificação da etapa final dos Jogos Estudantis do Tocantins (JETs), realizada no início do mês de agosto, em Araguaína.