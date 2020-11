Vida Urbana Tocantinense é morta a facadas no Suriname com passagens compradas para voltar ao Brasil Família é de Buriti do Tocantins, no Bico do Papagaio, e tenta repatriar o corpo

A tocantinense Romenia Brito, de 28 anos, foi morta a facadas no dia 23 de novembro, em uma vila que fica nas margens do rio Lawa, na divisa da Guiana Francesa com Suriname, segundo divulgou o G1 Tocantins. Com base em autoridades locais, o site afirma que o principal suspeito é Aimar Lopes de Souza, marido da vítima. A família de Romenia é de Burit...