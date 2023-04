Fora de casa, o Tocantinópolis venceu o Capital por 2x1 durante a primeira partida da final do Tocantinense de Futebol realizada no Estádio Nilton Santos, na tarde deste domingo, 2.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Tony Love balançou a rede e marcou 1x0 para o Capital, durante cobrança de pênalti por ser empurrado na área após cruzamento de Bombado.

Na sequência, durante cobrança de pênalti para o Tocantinópolis, após Joel ser derrubado, Andrezinho bate e a bola vai para fora.

O empate entre os times veio aos 8 minutos do segundo tempo com o gol de Joel. Já a virada do placar aconteceu aos 38 minutos, também durante um pênalti em cima do Willian, que invadiu a área, foi derrubado, cobrou e virou o jogo para 2x1. A partida terminou aos 52 minutos.

Ao Jornal do Tocantins, o técnico do TEC, Jairo Nascimento avaliou o jogo. “Resultado importante, a gente não iniciou muito bem, mas conseguimos durante o segundo tempo voltar melhor, conseguimos o empate e a vitória. Sabemos Que é parcial, tem o jogo da volta, vamos continuar brigando, é um objetivo nosso esse tricampeonato e agora vamos decidir em casa e esperamos fazer um grande jogo”.

O jogador Joel, que empatou o jogo no segundo tempo, afirma ter sido difícil no primeiro tempo. “Jogo muito difícil, sofremos um pouco no primeiro tempo, tivemos um pênalti, perdemos outro, mas no intervalo alí nós ajeitamos tudo e no segundo tempo voltamos e conseguimos a vitória, graças a Deus. Vamos jogar em casa, a torcida é muito importante e temos tudo para conseguir a vitória”.

O jogador Willian avalia que foi possível o resultado devido a união do grupo. “O nome disso tudo acho que é grupo, né? Estamos com pé no chão, e na humilde, acredito que o melhor está por vir”.

A segunda partida da final está marcada para o próximo domingo, 9, no Estádio João Ribeiro, na casa do Verdão do Norte, no Bico do Papagaio. Segundo informações do GE, no jogo de volta, o Tocantinópolis joga pelo empate, na tentativa de buscar a terceira taça seguida. O Capital, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o primeiro título