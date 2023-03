Com um gol de Wellington Paulista logo aos 9 minutos do primeiro tempo e o empate do Tocantinópolis aos 2 da etapa complementar, com Chico Bala, o duelo de terça-feira, 28, no Ribeirão teve sabor de vitória para o time mineiro.

O Tocantinópolis se despede da competição, mas fica com a recompensa de R$ 750 mil pela participação na primeira fase da Copa do Brasil .

O primeiro obstáculo para a realização do jogo ocorreu minutos depois de a bola rolar. Um apagão atingiu os refletores do estádio Ribeirão, solucionado minutos depois, com os atletas em campo aguardando o início da partida.

A bola rolou com menos de 10 minutos de atraso e os primeiros minutos renderam ao América (MG) vários avanços contra o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC), que jogou em casa com o privilégio da torcida.

Na tentativa de avançar contra o adversário em quatro minutos de jogo, o camisa 9 e atacante do TEC, Bilau, recebeu cartão amarelo ao tentar avançar pelo meio de campo.

Um lance de rebote que bateu na mão do camisa 4 do TEC rendeu o segundo cartão amarelo para o time e pênalti para o América. O placar abriu em 1 a 0 para o América com a cobrança de pênalti pelo atacante, camisa 9, Wellington Paulista, em apenas 9 minutos de jogo.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, às 19h59 minutos o estádio voltou a ficar na escuridão. Os refletores apagaram e minutos depois o estádio ficou completamente escuro.

De acordo com informações repassadas pela direção do clube à equipe do SportTV, a administração decidiu apagar todas as luzes do estádio para tentar religar a iluminação após os refletores esfriarem. O problema seguiu por cerca de 1h20 até que os refletores voltaram a ligar. Do lado de fora, equipes da concessionária de energia trabalhavam na rede de distribuição.

A Energisa informou que em vistoria no local, identificou que não houve intercorrência na rede elétrica da distribuidora, mas sim nas instalações internas do estádio. A empresa constatou que devido a um curto-circuito no estádio, a chave de proteção foi desarmada e precisou de atuação dos técnicos. A equipe seguiu no local mesmo após o retorno da partida.

Jogadores se aqueceram novamente e a bola voltou a rolar às 21h16. Os clubes voltaram para a partida mais devagar em relação ao primeiro tempo. Wellington Paulista tentou o segundo gol do América, balançou a rede do TEC, mas o lance estava impedido.

Aos 46’ do primeiro tempo, o atacante do TEC avançou com a bola contra o adversário. Com visão limpa, bateu pro gol mas a bola passou alta.

No segundo tempo, com dois minutos de jogo, o capitão do TEC, Chico Bala, empatou o placar para o verdão do norte e empatou o jogo ao aproveitar um lance de escanteio do Bagagem. A partida terminou assim.

Comandou a arbitragem da partida, Anderson Daronco (FIFA-RS) com a assistência de Lúcio Beiersdorf Flor e Luiza Naujorks Reis (RS), além de Marcos Mateus de Sousa (TO).