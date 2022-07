Vida Urbana Tocantinópolis cumpre tabela na série D no próximo domingo, 17, em Belém Time já garantiu vaga para a segunda fase em segundo lugar

Em partida contra o Tuna Luso Brasileira, no próximo domingo, 17, em Belém(PA), o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) entra em campo apenas para cumprir tabela. O time já garantiu em segundo lugar a sua classificação para a segunda fase. Com mais de cem anos de história, natural de Belém do Pará, o Tuna chega com três vitórias seguidas, joga em casa mas já est...