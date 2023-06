Redação Jornal do Tocantins

Tocantínia, uma pequena cidade localizada na região central do Tocantins, destaca-se por abrigar a maior média de moradores por domicílio em todo o estado. Os 7.459 habitantes confirmados pelo Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dão uma média de 3,72 pessoas no mesmo domicílio.

A estatística populacional coloca a cidade à frente de outras tocantinenses, como Praia Norte, com 9.044 pessoas com uma média de 3,68 moradores por domicílio, e Buriti do Tocantins, com 10.307 habitantes e média de 3,61 moradores.

Os dados levantados pelo IBGE revelam uma tendência nacional de redução no número de moradores por domicílio. Em todo o Brasil, a média atual é de 2,79 pessoas por domicílio, enquanto no Censo de 2010, esse número era de 3,31.

No Tocantins, a média estadual é de 2,93 pessoas por domicílio. No censo anterior era de 3,45.

Segundo o censo de 2010, a população indígena em Tocantínia era de 2.914; 2.718 moravam em terras indígenas e 196 fora de terras.

O sociólogo Sérgio Roberto Alves comenta as possíveis razões por trás desses números. Para o estudioso, a especificidade de Tocantínia pode estar relacionada à formação étnica, que conta com uma significativa população indígena. “Culturalmente tendem a morar mais pessoas no mesmo domicílio”.

No caso de Tocantínia, a presença indígena é um fator relevante na análise das relações domiciliares. “Até por conta das suas questões de pertencimento, questão de identidade com o município”.

Outra característica abordada pelo sociólogo é o fato da permanência das pessoas no local. “Então, essas pessoas não saem do município para morar em outros, acabam tendo uma fixação maior no município. É importante ressaltar que isso demonstra que alguns municípios são também norteados pela questão cultural”.