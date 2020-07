Com 666 novos casos confirmados da Covid-19, o Tocantins chega aos 14.509 diagnósticos positivos em 177 dias de pandemia. Esses registros são de casos ativos e curados de 126 municípios e deixa o Estado com uma incidência de 922,45 infectados por 100 mil habitantes, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Atualmente são 9.108 pacientes estão recuperados e outros 5.156 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar. Não há detalhes sobre os quantitativos de curados por cidade nos relatórios diários da SES.

Além disso, no Tocantins 245 pacientes não resistiram as complicações a doença e faleceram. O número de mortes nesse período pandêmico equivale ao percentual e letalidade de 1,68% para o Tocantins, sendo que nas últimas 24 horas foram cinco mortes confirmadas. Um homem de 79 anos de Formoso do Araguaia, homem de 62 anos de Pau D’arco, Homem de 88 anos com problemas renais crônico de Palmas, uma mulher de 81 anos, de Santa Terezinha, e uma mulher de 77 anos, residente de Tocantinópolis. O número total de registros de óbitos são residentes de 58 municípios tocantinenses, ou seja, 46% do total de cidades já com diagnósticos positivos para a infecção.

Novos casos

Apesar do número de novos casos ser um novo recorde, a SES informou que entre esses casos positivos divulgados nesta sexta-feira, 10, 349 são de amostras enviadas para o laboratório da laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, ainda na última segunda-feira, 6. São 570 amostras enviadas e os resultados divulgados nesta sexta haviam sido liberados nas últimas 24 horas.

Por isso a SES reforça que “este quantitativo se refere a casos novos de vários dias de coleta de exames”. Na quinta-feira, 9, a Saúde de Araguaína disse que aguardava o resultado de 796 exames RT-PCR realizados pelo Estado e, na data, a Secretaria Estadual informou que com a suspensão do fornecimento dos kits pelo Ministério da Saúde (MS) os últimos materiais coletados foram triados e os casos de pacientes com sintomas leves, não considerados prioridades, encaminhados para o Rio de Janeiro.

Segundo informou o Boletim essa estratégia de enviou para o laboratório da Fiocruz foi a adotada para manter a regularidade dos exames de RT– PCR até o abastecimento dos insumos. No Tocantins, as análises continuam, mas com o foco nos caso de pacientes com sintomas mais graves. Ainda na quinta, a SES informou que estava providenciando a aquisição emergencial e licitação para o abastecimento regular desses insumos e reagentes, que devem durar pelo período de 12 meses.

Então dos 666 casos confirmados nesta sexta, são 445 por RT-PCR e 213 testes rápidos, além de oito por sorologia. Os novos casos são de Formoso do Araguaia (178), Araguaína (165), Palmas (74), Gurupi (36), Porto Nacional (23), Guaraí (18), Tocantinópolis (17), Esperantina (14), Paraíso do Tocantins (12), Araguatins (11), Colinas do Tocantins (10), Palmeiras do Tocantins (8), Santa Terezinha do Tocantins (8), Wanderlândia (7), Araguaçu (6), Dianópolis (6), Tocantínia (6), Aguiarnópolis (5), Nova Olinda (5), Axixá do Tocantins (4),

Outras cidades com registros positivos para Covid-19 são Goiatins (3), Lizarda (3), Miracema do Tocantins (03), Miranorte (3), Palmeirópolis (3), São Sebastião do Tocantins (3), Almas (2), Arraias (2), Barrolândia (2), Fátima (2), Filadélfia (2), Nova Rosalândia (2), Pequizeiro (2), Praia Norte (2), Sampaio (2), Ananás (1), Arapoema (1), Darcinópolis (1), Tabocão (1), Lagoa do Tocantins (1), Palmeirante (1), Pau D’Arco (1), Pedro Afonso (1), Pindorama do Tocantins (1), Pium (1), Ponte Alta do Tocantins (1), Ponte Alta do Bom Jesus (1), Riachinho (1), Sandolândia (1), Santa Fé do Araguaia (1), São Miguel do Tocantins (1) e Xambioá (1).