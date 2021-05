Vida Urbana TO teve no primeiro trimestre deste ano a maior taxa de desocupação registrada pelo IBGE desde 2012 Desocupação chega a 16,3% e atinge 123 mil tocantinenses nos três primeiros meses de 2021

A taxa de desocupação do Tocantins no primeiro trimestre do ano teve crescimento de 16,3% e é a maior registrada desde 2012, no Estado. O índice aumentou em 5,1% pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Com relação ao trimestre anterior, houve alta de 5,8%, a maior do País. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (...