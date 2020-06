Após 93 testes rápidos em detentos do Sistema Penitenciário do Tocantins serem realizados, quatro presos tiveram o resultado positivo e estão isolados nas unidades onde cumprem penas. Os casos são de dois reeducando na Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota em Araguaína, um caso na Cadeia Pública de Araguatins e o outro caso na Cadeia Pública de Augustinópolis. Todos são da região Norte do Estado e ação ocorreu como parte do protocolo de prevenção a transmissão da Covid-19.

Conforme a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), o estado de saúde dos presos com a doença não é grave. O detido em Araguatins é assintomático e já está curado, já dos outros três custodiados apresentam sintomas leves. Todos foram isolados dos demais em ambiente apropriado e receberam orientações e atendimento médico.

Além disso, segundo a Seciju, os presos que tiveram contato com os confirmados estão sendo monitorados. Após sete dias, o recomendado pelas autoridades, estes passam por novos exames, com ou sem sintomas. A Secretaria afirma que está tomando medidas para garantir a saúde dos pesos e as visitas e entrega de alimentos pelas famílias estão presas.

Também estão destinadas celas de isolamento de quarentena para novos presos que ingressam no sistema, além de ações de limpeza, higienização e desinfecção do o ambiente carcerário. O uso de marca é obrigatório e o contato entre agentes e reeducando é o mínimo possível seguindo os protocolos de higiene.

A Seciju ainda realiza visitas periódicas a todas as unidades para a realização de testes rápidos e orientações de prevenção aos servidores e custodiados.

Além disso, foram instaladas Centrais de Isolamento para Detentos com Sintomas da Covid-19 com leitos de enfermaria em duas unidades prisionais, sendo no Núcleo de Custódia e Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP Palmas) e a outra na Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota.

Operação Lockdown

Segunda a Seciju, a Operação Lockdown com o objetivo de evitar a proliferação da Covid-19 nos estabelecimentos penais, a partir da limitação do recebimento de novos presos em determinadas unidades, começa a sua segunda etapa selecionando novas unidades para receber presos durante a pandemia.

Na primeira etapa, a Operação definhou quais unidades estariam aptas a receber novos presos entre as 38 cadeias e casas penais, sendo que a Seciju delimitou 13 unidades prisionais, sendo elas: Augustinópolis, Guaraí, Ananás, Araguacema, Babaçulândia, Pedro Afonso, Palmas, Paraíso, Lajeado, Arraias, Dianópolis, Gurupi e Talismã.

Ao longo dessa primeira etapa, as 13 unidades selecionadas receberam ao todo 151 novos presos.

Já na segunda etapa, a Cadeia Pública de Augustinópolis deixará de receber novos presos, mas os outros 12 estabelecimentos penais continuam recebendo. Além disso, a Seciju informou que mais cinco unidades prisionais receberão os detidos, sendo elas em Tocantinópolis, Araguatins, Miracema, Colinas, Porto Nacional e a Unidade de Segurança Máxima de Cariri, que receberá apenas os casos positivos para Covid-19.