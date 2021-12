Vida Urbana TO tem processo para contratar profissionais temporários para atuar na Central de Penas com 21 vagas Oportunidades são para bacharéis em direito, assistentes sociais, psicólogos, assistentes administrativos e estagiários

Estão abertas as inscrições do processo seletivo com 21 vagas para contratar profissionais que vão atuar na Central de Penas e Medidas Alternativas (Cepema) em Tocantinópolis. A iniciativa visa ampliar o atendimento para pessoas em cumprimento de penas e/ou medidas alternativas em regiões do Estado. Essa Central é uma nova estrutura da Secretaria da Cidadania e...