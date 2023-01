Vida Urbana TO tem mais de 500 mil pessoas com a primeira dose de reforço de vacina contra a Covid-19 atrasada Os atrasos também ocorrem em relação à segunda dose para 172 mil tocantinenses que estão com a vacinação pendente

De acordo com informações divulgadas pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), do Ministério da Saúde, mais de 573 mil pessoas, no estado do Tocantins, ainda não procuraram os postos de vacinação para receber a primeira dose de reforço contra a Covid-19. Os atrasos também ocorrem em relação à segunda dose para 172 mil tocantinenses que estão com a vacina...