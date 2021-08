Vida Urbana TO tem mais de 3.530 mortos pela Covid-19; oito deles registrados nesta terça Estado contabilizou 330 novos infectados do vírus, sendo 86 das últimas 24 horas

Mais oito pessoas no Tocantins perderam a vida em decorrência de complicações da Covid-19. O registro desses óbitos está no Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 3. Estado tem 3.537 mortos pela doença. O documento também que o Tocantins contabilizou 330 novos infectados do vírus, sendo 86 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que ...