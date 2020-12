Vida Urbana TO tem mais de 200 diagnósticos de HIV e Aids em 2020 e Saúde alerta para prevenção e combate Uso do preservativo e a realização dos exames para diagnóstico precoce da doença são essenciais nessa luta

Celebrado nesta terça-feira, 1°, o Dia Mundial de Combate à Aids é lembrado com um alerta da Secretaria Estadual da Saúde sobre a necessidade do uso de preservativos e a realização de exames preventivos para o diagnóstico precoce. Conforme a SES, dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) mostram que de janeiro a novembro de 2020, o Tocantins regist...