Vida Urbana TO tem filas gigantescas em postos de combustíveis; população teme nova greve de caminhoneiros Em nota, o Sindiposto-TO informou que a situação no Estado segue regular em relação ao abastecimento nos postos

Desde a noite desta quarta-feira, 8, feriado de Nossa Senhora da Natividade – Padroeira do Tocantins – que os postos de combustíveis em Palmas, e em várias cidades do Tocantins, são tomados por filas de veículos. O desespero do cidadão é para abastecer carros e motos, porque temem que o País enfrente novamente uma greve de caminhoneiros. Em um posto localizado no Pla...