O Tocantins registrou um crescimento de 30% no número de ocorrências com postes de energia elétrica, com somente no primeiro semestre quase 300 postes derrubados em acidentes. Os números são da Energisa Tocantins que mostram que nesse período em 2020 foram 226 registros de acidentes, e nos seis primeiros meses de 2021 já foram reportados 68 casos a mais, totalizando 294 ocorrências.

Conforme a Energisa, além dos riscos aos motoristas e passageiros no próprio acidente, ainda existe o risco de contato de cabos energizados, que pode causar choque elétrico na vítima e também para testemunhas do acidente, mesmo com a tecnologia da empresa de desativação do fornecimento de energia em caso de interferência nos cabos ou postes. Também há os riscos materiais de reposição destas estruturas.

“Um dado que chama a atenção é que quase não há recorrência de uma área ou poste específico abalroado. O que fortalece indícios que os principais motivos são desatenção no trânsito e uso do celular”, relata o engenheiro de Planejamento e Manutenção da Energisa, Alberto Costa. Outro motivo para a ocorrência desses acidentes é a condução mesmo após o consumo de bebidas alcoólicas.