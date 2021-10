Vida Urbana TO tem 81 cidades com alerta para acumulado de chuva com risco de alagamento e transbordo em rios Aviso laranja segue até às 10 horas desta quarta-feira, conforme o Inmet

No Tocantins, 81 cidades estão em alerta de perigo para acumulado de chuva, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso laranja começou nesta terça-feira, 26, às 10 horas e segue até a quarta-feira, 27, às 10 horas. Conforme o Inmet, o alerta começa no extremo norte do Estado e passa por cidades como Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí...