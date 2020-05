O Tocantins contabilizou nesta sexta-feira, 8, 71 novos casos confirmados da Covid-19 e Estado se aproxima de 500 pacientes infectados pela doença, conforme o 54º boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Dos novos casos são, Araguaína tem 43,6% do total com 31 confirmações para a infecção. Já em Palmas são 17 pacientes diagnosticados positivo, os demais são: quatro em Araguatins, três em Cariri do Tocantins, três em Gurupi, dois em Axixá do Tocantins, dois em Marilândia do Tocantins, dois em Wanderlândia, um em Cristalândia, um em Alvorada, um em Figueirópolis, um em Paraíso do Tocantins e um em Tocantinópolis.

Total

Com os 71 casos, o Tocantins chega a 494 casos no total, sendo que o Estado teve nove óbitos contabilizados. Outros 408 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e outros 77 pessoas estão recuperadas, sendo 37 em Palmas, 26 em Araguaína, 10 em São Miguel, já em Gurupi, Cariri, Tocantinópolis e Couto Magalhães, cada cidade tem um recuperado.

A SES possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins, disponível aqui.

Caminhoneiros

Conforme o boletim ainda, no balanço parcial da ação simultânea para realização de testes rápidos em caminhoneiros na BR-153, de 148 testes com oito profissionais confirmaram a doença, estes são residentes dos estados do Pará, Goiás, Bahia e Pernambuco.