Vida Urbana TO tem 64,58% da população totalmente imunizada, maior parte do sexo masculino Portal Integra Saúde também menciona que do total de vacinados, 1.083.986 (51,73%)são do sexo masculino e 1.011.589 (48,27%) do sexo feminino

Até esta segunda-feira, 16, o Tocantins alcançou apenas 64,58% da população totalmente imunizada, ou seja, que tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. Os dados do portal Integra Saúde apontam que o Estado recebeu 3.210.635 doses do Ministério da Saúde, distribuiu 3.022.836 aos municípios, os quais aplicaram 2.477.913. O Integra Saúde também mencio...