TO tem 37 unidades de saúde em 32 cidades capacitadas para tratar picadas de animais peçonhentos

Com a chegada do período chuvoso, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) alerta para as incidências relacionadas a animais peçonhentos no Tocantins. A Área de Zoonoses e Animais Peçonhentos da SES divulgou uma lista com as 37 unidades de saúde, em 32 municípios, capacitadas para o tratamento dos acidentados. Somente até agosto, o Estado registrou mais de três mil casos e...