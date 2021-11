Vida Urbana TO tem 3.889 mortes contabilizadas até esta segunda; hospitais têm 72 pessoas internadas com covid Do total de internados, 36 estão em leitos clínicos e 36 em leitos UTI-Covid. A taxa de ocupação desta segunda é de 16% UTI-Covid e 13% leitos clínicos; Estado contabilizou hoje 126 novos casos confirmados da doença, sendo cinco das últimas 24 horas

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, 8, aponta um total de 3.889 mortes contabilizadas desde o início da pandemia, 18 de março de 2020, até hoje. Destes óbitos, dois foram inseridos nesta edição do documento. Porém, nenhuma destas vítimas são deste mês. A letalidade no estado é de 1,69%. Conforme o informativo, as mortes contabilizadas nesta segunda se tra...